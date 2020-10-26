شكرا لمتابعة خبر عن ساعات تنجح في استئصال ورم نادر وكبير من بطن ثلاثيني ادى الى شلل جزئي بالقدمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جسين العلي (صدى):

تميز فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي بمكه المكرمة ممثلا بقسم جراحة الاورام من استئصال ناجح لورم كبير من نوع نادر من بطن شاب بالعقد الثالث بالعمر سبب له شلل جزئي بالقدمين جراء تمدده الى فقرات العمود الفقري وضغطه على النخاع الشوكي.

وأوضح استشاري جراحة الاورام الدكتور ايهاب الحسيني بأن المدينة الطبية استقبلت الحالة عبر برنامج احالتي من احد مستشفيات المنطقة الجنوبية وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي تبين اجراء عمليه عاجله له بالمنطقة الجنوبية حيث كان يعاني من الالام شديده لكبر حجم الورم والذي سبب له شلل جزئي بالقدمين. وبعد القيام بإجراء الفحوصات اللازمة والاشعة المقطعية والمغناطيسية تبين وجود ورم كبير بالبطن ادى الى الضغط على الوريد الاجوف السفلي والحالب الأيمن مع دفع الكلية اليمنى الى الاعلى والقولون الى الاسفل مع امتداده الى الفقرات القطنية مسبباً الضغط على النخاع الشوكي.

وأضاف، بأنه عند فحص العينه من الورم تبين بأنها من نوع نادر الحدوث في مثل هذا السن. واجتمع فريق لجنه الاورام لمناقشة الحاله مع قسم جراحة العامود الفقري ممثلاً في الدكتور محمد عبده وأطباء العلاج الاشعاعي ممثلا بالدكتور محمد مغربي والذي تقرر على اثره اخضاع المريض لجراحه عاجله ضمن فريق متكامل من قسم التخدير والتمريض لسرعة استئصال الورم مع إعطاء المريض جرعة من العلاج الاشعاعي داخل غرفة العمليات بجهاز IORT والذي يعد من احدث الاجهزة الاشعاعية الطبية والتي توفره المدينة الطبيةويعمل عليه اطباء ذو كفاءه عاليه.

وقام الفريق الطبي برئاسة الدكتور ايهاب الحسيني وبمتابعة وإشراف مدير إدارة الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني بإجراء الجراحه و باستئصال الورم من البطن وفصل الحالب الايمن والكلية اليمنى منه وكذلك القولون مع التشريح الكامل للوريد الاجوف السفلي وقطع عضلة اللفائف مع المحافظة على الجذع القطني العجرفي ثم بعد ذلك اعطاءه العلاج الاشعاعي داخل غرفة العمليات في عملية استمرت ٦ ساعات متواصله تم بعدها نقل المريض الى العناية المركزة ثم الى الجناح الطبي بعد تماثل الحالة للشفاء ولله الحمد وتقليل وتخفيف الالام التي كان يعاني منها بدرجة كبيره وجاري متابعة حالته مع عيادة جراحة العامود الفقري.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.