منشآت وأفراد بصحة عسير يحصدون 4 جوائز في أداء الصحة

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):حصلت عدد من المنشآت الصحية والأفراد بصحة عسير على 4 جوائز في جائزة أداء الصحة .
حيث كان مستشفى محايل العام أفضل مشارك جديد في برنامج أداء الصحة في نسخته الثانية لعام ٢٠١٩ م ، وفاز مركز صحي شمال المطار بخميس مشيط بجائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمركز رعاية صحية أولية لعام ٢٠١٩ م.
وفي مسار الأفراد نالت هنادي علي القاضي من مستشفى أبها للولادة والأطفال على جائزة أفضل أداء لقادة إدارة التغيير لعام ٢٠١٩ م ، ونالت عسلة عبدالله عسيري أفضل أداء لمسؤولي الأداء لعام ٢٠١٩ م .
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