بنّاء و تسهيل الأعمال بلا تعقيد

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نعيش في الوقت الراهن حالة فريدة من إعادة ترتيب الأوراق على كل الأصعدة ولاسيما عالم الأعمال حيث تسعى الكثير من الشركات والمؤسسات إلى إيجاد حلول تعوِّض عن الهبوط الحاد في زيارة الزبائن لمراكز الشركات أو لنقاط البيع.

مثلت حلول مثل ( زد) و (سلة) للتجارة الإلكترونية علاجاََ سريعاََ للكثير من الشركات ، و عملت على توجيه الزبائن للمواقع الإلكترونية عوضاََ عن المحلات ونقاط البيع ، و لكن مازال هناك العديد من الأعمال التي تحتاج إعادة بناء على عدة أصعدة لتتأقلم مع الواقع الجديد. وتأتي حلول كـمنصة ” بنّاء ” لتسد هذه الحاجة.

فمنصّة بنّاء تقدم حلول واسعة تتلخص في أمرين:

1– أدوات متطورة لتنفيذ العديد من المهام المُعقدة أو لبناء حلول كاملة بوقت قصير ، ولديهم العديد من الأمثلة كحل لمطعم بيتزا كي يقدم المنيو وخدمة الطلب لزبائنه عن طريق تطبيق سهل يتمكن صاحب المعطم من بنائه في نصف ساعة

https://the-italian-resto.glideapp.io

2– فيديوهات من مُختصين بنوا وطوروا العديد من المشاريع على الانترنت ، وهذه الفيديوهات تساعد أصحاب الأعمال في بناء وتطوير مشاريعهم الخاصة.

من الواضح أن فريق بنّاء يسعى لمساعدة أصحاب الأعمال على تحسين أعمالهم بسرعة وفعالية من تطبيقات للبيع ، لتطبيقات للتعليم، لتطبيقات لأتمتة العمل اليومي.

حيث يمكنك الإشتراك في بنّاء مجاناََ ( انقر هنا )

