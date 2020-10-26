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‏بالفيديو … شخص يتحدى مشاهير الوطن العربي

حصولهم على مشاهدات عالية أكثر من ‎#عبدالرحمن_المطيري و يتعهد بدفع مبلغ نصف مليون ريال سعودي لهم





كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو … شخص يتعهد بدفع مبلغ نصف مليون ريال لأي شخص يحصد مشاهدات عالية أكثر من ‎#عبدالرحمن_المطيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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