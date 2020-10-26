بعد إخماده بنسبة 95%
حددت القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة، خطة الـ48 ساعة المقبلة والتي تمثلت في إبقاء 50% من فرق الاسناد لـ5 نقاط في موقع الحريق، يتمركز فيها الدفاع المدني والمتطوعون.
وذكرت إمارة منطقة عسير، عبر «تويتر»، أنه سيتم نقل فرق الإسناد بالقرب من العمليات الميدانية، فيما يتم تسيير دورية سلامة للمسح الميداني والمتابعة.
وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أعلن مساء أمس الاحد، إخماد حريق تنومة بنسبة 95%.
كما اطمأن الأمير تركي بن طلال، على الحالة الصحية لمصابي حريق تنومة وعددهم خمسة من أبطال الدفاع المدني، تعرضوا لإصابات متفاوتة؛ حيث قام بزيارتهم بمستشفى النماص وتنومة.
يشار، إلى أن حريق تنومة اشتعل مساء الأربعاء الماضي، وأدى إلى احتراق غابات وأشجار جبل تنومة.
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كانت هذه تفاصيل خبر إبقاء 50% من فرق الإسناد لـ5 نقاط بموقع حريق تنومة.. القيادة الميدانية تكشف خطط الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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