إقفال إحدى الحارات السفلية لنفق الملك عبد العزيز.. وتنبيه لقائدي المركبات

بدءًا من مساء اليوم الإثنين
أعلنت أمانة منطقة نجران عن إغلاق إحدى حارات نفق طريق الملك عبد العزيز؛ وذلك لإعادة دهان الواجهات.
وذكرت الأمانة، عبر حسابها على «تويتر»، أنه تم توجيه المقاول المنفذ لنفق طريق الملك عبدالعزيز، بإعادة دهان الواجهات الديكورية للنفق، وسوف يتم مساء اليوم الإثنين، إقفال إحدى الحارات السفلية بالجهة الجنوبية المتجهة شرقًا.
وعبرت أمانة نجران، عن أملها من قائدي المركبات، اتباع اللوحات الإرشادية والتقيُّد بالسرعات المحددة.
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