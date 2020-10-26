مركز العنف الأسري: رصدنا تعرض طفل للتعنيف بمكة.. واتخاذ الإجراءات اللازمة

بالتنسيق مع جهات الاختصاص
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، آخر تطورات ما تم تداوله حول تعرض طفل بمكة المكرمة للتعنيف، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذكر المركز، عبر «تويتر»، أنه «إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».
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