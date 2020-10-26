العجلان: مستمرون في مقاطعة البضائع التركية رغم التشويش على الحملة

أكد أن القيادة والوطن خط أحمر
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، الاستمرار في حملة مقاطعة البضائع التركية، على الرغم من محاولات أنقرة التشويش عليها.
وقال العجلان، عبر حسابه على «تويتر»، إنه «مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية، التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون ونؤكد أن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة».
وأضاف العجلان: «كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك».
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