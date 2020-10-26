بالصور.. تدشين وحدة الإشراف على شركات استقدام العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تدشين وحدة الإشراف على شركات الاستقدام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لخدمة القادمات للعمل بالمملكة عبر المطار.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، –في وقت سابق- البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن آلية العمل ستكون وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قِبَلِ قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة، وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.

آلية استقدام العاملات المنزليات، مطار الملك عبدالعزيز، وزارة الموارد البشرية،

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