تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة، وفقًا لقناة الإخبارية.

وكان التحالف، قد أعلن مساء أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

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