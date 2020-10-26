يُمكن مشاهدته بالعين المجرّدة.. «العيوق» نجم يتلألأ بالأحمر والأخضر بسماء المملكة

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد نجم يُومِضُ باللونين الأحمر والأخضر منخفضًا باتجاه الأفق الشمالي الشرقي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي، مساء اليوم الاثنين.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- أن ذلك النجم هو «العيوق» الذي بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر لونه الذهبي ويختفي اللونان الأحمر والأخضر، مضيفًا أنه لو كان الإنسان قادرًا على السفر إلى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبًا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر وأسطع من الشمس.

وأضاف، أن كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية مثل «العيوق» في إنتاج وميض الألوان، وذلك لأن كل نجم عندما يكون منخفضًا نحو الأفق يومض بجنون؛ لأن الضوء القادم منه يجب أن يعبُرَ من خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان قبل أن يصل إلى أعيننا، مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس.

وأشار أبوزاهرة، إلى أنه بعد أن يرتفع النجم في السماء سيختفي الوميض الأحمر والأخضر، ويرجع السبب في أن تلك الألوان مرصودة بشكل واضح مع نجم «العيوق» لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس ألمع نجم في سماء الأرض.

وأوضح، أنه لرصد النجم بعد حلول ظلمة الليل يتم النظر نحو الأفق الشمالي الشرقي وسوف يظهر نجم «العيوق» بالألوان، وعند منتصف الليل بعد أن يكون مرتفعًا سوف يظهر لونه الذهبي.

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