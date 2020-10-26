العثيمين: ميليشيا الحوثي تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين.

وأكد العثيمين، دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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