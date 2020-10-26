«الخطيب»: 100 مليون وظيفة مُعَرَّضة للخطر بالسياحة.. والمملكة بذلت جهودًا كبرى لتعافي القطاع

أوضح وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض السياح عالميًّا بنسبة تتراوح بين 60٪ و80٪، وأن أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع مُعَرَّضَةٌ للخطر.

وأكد الخطيب، أن المملكة بذلت جهودًا كبرى بالتعاون مع مجموعة العشرين، من أجل تسريع تعافي القطاع السياحي والسفر السَّلِس، مع تطبيق الإجراءات الصحية لحماية السياح والعاملين في القطاع.

وقال وزير السياحة، إنه تم إطلاق «صيف السعودية» الذي شمل وجهات سياحية عدة على مستوى المملكة، وكان من ضمنها رحلات الكروز التي تجوب البحر الأحمر، والتي حققت نتائج مميزة مع تطبيق أعلى معايير السلامة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزير السياحة لمؤتمر «مستقبل الضيافة» الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين G20 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة للمجموعة

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