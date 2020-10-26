هل تغطي وثيقة التأمين تكاليف عملية الختان؟.. «الضمان الصحي» يجيب

استفسار لمواطن

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي تكاليف عمليات الختان للذكور، وذلك بحد أقصى (500) ريال. وذكر المجلس، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تكاليف حالات الختان (للذكور) بحد أقصى (500) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة». وقال المواطن، إن ابنه عمره حاليًا أربعة أشهر ويرغب في إجراء عملية ختان له، متسائلًا عن مدى تغطية وثيقة التأمين لتكاليف عملية الختان. اقرأ أيضا: «الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين الضمان الصحي: «شرط» يحوِّل المؤمَّن عليه من مستشفى لآخر

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