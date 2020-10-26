أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد 08/03/1442هـ الموافق 25/10/2020م ولمدة ثلاث سنوات، قد قرر في اجتماعه الأول المنعقد في 25 اكتوبر 2020 م ما يلي: 1. تعيين ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا لمجلس الإدارة. 2. تعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع نائبًا لرئيس مجلس الادارة. كما شكّل مجلس الإدارة اللجان التالية: 1. اللجنة التنفيذية. 2. لجنة السلامة والاستدامة. 3. لجنة الترشيحات والمكافآت. وعيَن أعضاءهم، وفقًا لمهام وصلاحيات كل لجنة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية.. والجربوع نائبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.