السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالمنطقة



عرعر 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ المشروعات التي سيتم إنجازها في العام ٢٠٢١ بالمنطقة بحضور مديري الإدارات الحكومية .

واستمع سموه في مستهل الاجتماع من مسؤولي القطاعات لإيجاز عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها وما وصلت إليه نسب الإنجاز في إدارة التعليم، وأفرع وزارات النقل والإسكان والسياحة والتجارة.

وبحث الاجتماع الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحسين كفاءة وجودة المشروعات كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة لمشروعات الإدارات الحكومية وأهم المعوقات والحلول التي تتطلب سرعة تنفيذ كل مشروع.

وشدد سموه على ضرورة قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المكتبية للمشروعات التي تحت التنفيذ وفق أحدث أنظمة إدارة المشروعات التقنية، وذلك بالتزامن مع المتابعة الميدانية المستمرة لكشف ومعالجة المشاكل ومعوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشكلاتهم أولا بأول، داعياً لاستشعار المسؤولية وأدائها بكل أمانة وإخلاص وإتقان مع روح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق.

ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم لجميع المناطق والقطاعات، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام لرفع كفاءتي الأداء والإنفاق للمعايير القياسية بما يعزز تحقيق مبدأ تراكمية الأصول الرأسمالية عالية الجودة والفوائد ويخفض تكاليف الصيانة الدورية للحدود الدنيا.

يذكر أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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13:58ت م

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