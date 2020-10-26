السعودية اليوم / ليبيا تسجل 1210 إصابات جديدة بـكورونا



طرابلس 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1210 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 57.223 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 801 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 31.515 حالة .

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13:52ت م

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طرابلس 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 وفيات .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 57.223 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 801 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 31.515 حالة .// انتهى //13:52ت م0080

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