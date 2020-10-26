السعودية اليوم / السودان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 9 ربيع الأول 1442هـ الموافق 26 أكتوبر 2020م واس

سجلت السودان خلال ال72ساعة الماضية، 18 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ تفشى الجائحة في السودان إلى 13742 إصابة وبلغت الوفيات 837حالة،بينما ارتفع إجمالي المتعافين 6764 حالة.

// انتهى //

13:39ت م

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الخرطوم 9 ربيع الأول 1442هـ الموافق 26 أكتوبر 2020م واسسجلت السودان خلال ال72ساعة الماضية، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"وحالة وفاة واحدة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ تفشى الجائحة في السودان إلى 13742 إصابة وبلغت الوفيات 837حالة،بينما ارتفع إجمالي المتعافين 6764 حالة.// انتهى //13:39ت م0075

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