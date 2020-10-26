السعودية اليوم / الهلال الأحمر يطلق "برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية" في محايل



محايل 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة بمحايل اليوم، برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية، تحت شعار "كن مسعفًا"، بحضور المحافظ علي بن ابراهيم الفلقي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بمركز الأمير نايف الحضاري.

ويهدف البرنامج إلى التوعية الصحية لجميع فئات المجتمع وإشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرق الإسعافية ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها، إلى جانب تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث، إضافة إلى تأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي.

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13:36ت م

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