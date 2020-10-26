السعودية اليوم / 13 ألف فصل افتراضي بجامعة الحدود الشمالية خلال 25 يوماً



عرعر 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

فتحت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد للطلبة خلال 25 يوم الماضي، ما يقارب 13488 فصلا افتراضيا بمعدل 43772 ساعة، فيما بلغ أعداد الحاضرين في جميع الفصول الافتراضية 516571 حاضراً .

وأشارت الجامعة إلى إنشاء غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس ودعم فني في أدوات التعليم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بالإنترنت والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.

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13:31ت م

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