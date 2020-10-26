السعودية اليوم / 364382 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في المدينة المنورة



المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

قدّم مركز (تأكد) في المدينة المنورة خدماته لـعدد 364382 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

13:31ت م

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المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسقدّم مركز (تأكد) في المدينة المنورة خدماته لـعدد 364382 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات ، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //13:31ت م0071

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