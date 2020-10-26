السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة كلمات توجيهية ضمن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" بالرياض



الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض، تنظيم سلسلة من الكلمات التوجيهية، خلال شهر ربيع الأول الجاري، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة الرياض

ويلقي غداً محمد بن عبدالرحمن الزير كلمة بعنوان (شكر النعم) بمسجد عثمان الموسى بحي الملقا بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء يلقي الشيخ عبدالرحمن بن محمد الفارس كلمة بعنوان (تربية الأبناء على هدي الشريعة) بجامع القزلان بحي الفلاح.

وفي يوم الأربعاء الحادي عشر من الشهر يلقي محمد بن عبدالرحمن الخميس كلمة بعنوان (الدعاء وأثره في حياة المسلم) بمسجد والدة سليمان المطيري بحي النفل بعد صلاة العشاء، وفي الخامس عشر منه يُلقي محمد بن عبدالرحمن الزير كلمة بعنوان (شكر النعم) بجامع العسكر بحي الملقا بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء يلقي يُلقي الشيخ تركي بن إبراهيم الخنيزان كلمة بعنوان (تفسير سورة الفاتحة) بمسجد عمر بن عبدالعزيز بحي الملك فهد، ويلقي الشيخ محمد بن عبدالإله المشرف

كلمة بعنوان (التوبة الصادقة) بمسجد فاطمة الزهراء بحي التعاون بعد صلاة العشاء.

وفي اليوم السابع عشر من الشهر يلقي محمد بن عبدالرحمن الزير كلمة بعنوان (شكر النعم) بجامع العبداللطيف بحي العارض بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء يلقي عبدالرحمن بن محمد الفارس كلمة بعنوان (تربية الأبناء على هدي الشريعة) بجامع ناصر بن فرحان بحي النخيل، وتختتم الكلمات يوم الأربعاء الثامن عشر منه حيث يلقي محمد بن عبدالرحمن الخميس كلمة بعنوان (الدعاء وأثره في حياة المسلم) بجامع الجهيمي بحي النفل بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه السلسلة من الكلمات التوجيهية في إطار المناشط التي يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض لتوعية الناس بفضل التوحيد وأهمية الشكر والدعاء والتوبة في حياة المسلم .

// انتهى //

13:31ت م

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