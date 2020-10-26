

إسلام آباد 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 707 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 584 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 311075 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6739 حالة وفاة.

// انتهى //

13:24ت م

0067



إسلام آباد 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 328602 حالة، منها 10788 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 584 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 311075 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6739 حالة وفاة.// انتهى //13:24ت م0067

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.