السعودية اليوم / "الصحة" تعلن أسماء الفائزين بجائزة "وعي" في موسمها الرابع السبت القادم



الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

بينت وزارة الصحة أن يوم السبت القادم 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة

يذكر أن جائزة "وعي" تُعد إحدى مبادرات "الصحّة"، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي وتعزيز الصحة في بيئات العمل.

كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحّي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائز.

وتشمل الجائزة 5 مسارات "الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك" بالإضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب (أفضل مبادرة صحيّة).

// انتهى //

13:04ت م

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الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسبينت وزارة الصحة أن يوم السبت القادم 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا يذكر أن جائزة "وعي" تُعد إحدى مبادرات "الصحّة"، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي وتعزيز الصحة في بيئات العمل.كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحّي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائز.وتشمل الجائزة 5 مسارات "الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك" بالإضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب (أفضل مبادرة صحيّة).// انتهى //13:04ت م0063

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