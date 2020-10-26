وزارة الموارد البشرية تدشن هويتها واستراتيجيتها الجديدة

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تدشين هويتها واستراتيجيتها الجديدة.

ونشرت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وعلقت عليه بقولها “تدشين الهوية والاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2020م”.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أمس الأحد، تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات من مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة اعتبارا من تاريخ 25 أكتوبر 2020م.

وأوضحت أن الجهة المسؤولة عن استقبال العملات المنزليات وإعالتهن يكون عن طريق مكاتب وشركات الاستقدام اللواتي كانت الوسيط استقدامهن خلال مدة العقد، والقادمات بنظام الخروج والعودة. وقد طبقت هذه الآلية التي تم الموافقة عليها في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وفي سياق متصل آلية العمل تتحدد وفق الأمور التالية :

أولا: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من خلال مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات الدخول من قِبل قطاع جوازات المنافذ .

ثانيا: استقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قِبل أصحاب العمل مباشرة، ويكون أمر الاستقبال للعاملات المنزليات عن طريق مسؤولية صاحب العمل مباشرة.

وعلى ضوء ذلك فإن هذه الآلية الجديدة وما تضمنته من تعديلات سوف تطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل السعودية، وسوف يُعلَن تاريخ البدء في وقته وفق التعليمات والتدابير الصحية المعمول بها .





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