الزكاة والدخل تضبط 881 مخالفة ضريبية في أسبوع

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

​كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبطها لـ 881 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك على إثر 3,688 زيارة تفتيشية نفذتها الهيئة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية شملت قطاعاتٍ تجارية عدة، على رأسها البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتمور، إذ تراوحت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وبينت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، وذلك بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 383 بلاغاً في نفس الفترة.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.​





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