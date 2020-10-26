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شكرا لقرائتكم الجوازات توضح مزايا تقرير مقيم .. مستند رسمي ومعتمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات توضح مزايا تقرير مقيم .. مستند رسمي ومعتمد
لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن البوابة الإلكترونية مقيم تُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.
وأوضحت الجوازات أن من مزايا تقرير مقيم ما يلي:
– يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم
– يعد مستنداً رسمياً ومعتمداً من المديرية العامة للجوازات
– لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه
– يمكن التحقق من التقرير عن طريق البوابة الإلكترونية
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