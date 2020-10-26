الجوازات توضح مزايا تقرير مقيم .. مستند رسمي ومعتمد

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن البوابة الإلكترونية مقيم تُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

وأوضحت الجوازات أن من مزايا تقرير مقيم ما يلي:

– يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم

– يعد مستنداً رسمياً ومعتمداً من المديرية العامة للجوازات

– لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه

– يمكن التحقق من التقرير عن طريق البوابة الإلكترونية





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