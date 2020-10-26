روسيا تسجل 17347 إصابة جديدة بكورونا

2020-10-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 219 حالة وفاة بالإضافة إلى 17347 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 26269 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 1531224 حالة.

وأضاف أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7574 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 1146096 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق، من أن موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين.

أكدت المنظمة، أن مشاركة المجتمع مع قواعد الإغلاق كانت حاسمة للمساعدة في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف عندما يكون الناس أكثر ميلًا للتجمع معًا.

وأضافت أن أجراس الإنذار يجب أن تدق لأوروبا، حيث إن covid-19 لا يزال في “مرحلة نشطة” في العديد من البلدان.

وشدد وزارة الصحة أن Covid-19 لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، من الأهمية بمكان أن نواصل استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بنائها بعد الإغلاق، لكن من المهم حقًا أن تستثمر السلطات بالكامل في وجود نظام تتبع ومراقبة واختبار عدواني قوى لتجنب عمليات الإغلاق الإضافية المكلفة في الأسابيع والأشهر المقبلة في حالة انتعاش الفيروس.

وأضاف “أدت إعادة فتح المدرسة في عدد قليل من البلدان إلى حدوث مشاكل محلية في عدد الحالات، نحتاج إلى أن نبقى حذرين ورفع القيود بعناية فالخطر لا يزال مرتفعاً في جميع دولنا.



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