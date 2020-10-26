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أهالي حفر الباطن يقاطعون المنتجات التركية وهذا مصير من يسيء للسعودية
بسبب مواقف الرئيس أردوغان المعادي للمملكة والقيادة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
امتنع عدد من المواطنين السعوديين في محافظة حفر الباطن عن شراء المنتجات التركية التي يتم عرضها في عدد من المراكز التجارية؛ وذلك استجابة للحملة الشعبية للمقاطعة.
وجاء ذلك بعدما أعلنت العديد من الشركات السعودية إيقاف استيراد المنتجات التركية؛ تجاوبًا مع الحملة الشعبية لمقاطعتها بسبب مواقف الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان المعادي للمملكة والقيادة.
وتتواصل حملات الشعب السعودي لمقاطعة المنتجات التركية، فعلى مدار خمسة أعوام بلا كلل، والسعوديون مستمرون في الرد على استفزازات أردوغان المتتالية.
ووصلت مطالبات شعبية من أجل مقاطعة المنتجات التركية، لقمة نجاحها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التفاعل الواسع والاستجابات السريعة والمتوالية، والتي قد تكلف أنقرة المليارات، والمؤلم بالنسبة لتركيا، أن هذا يأتي في وقت تتصاعد فيه أزمتها الاقتصادية الراهنة، بعد التراجع المستمر والمتتالي في قيمة عملتها.
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