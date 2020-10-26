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2020-10-26 ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الصباحية متابعات الخليج 365 - متابعة ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، حيث ارتفع خام برنت وكذلك خام غرب تكساس. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 19 سنتاً أمريكياً، ما يعادل 0.45 % ليصل إلى 42.65 دولاراً أمريكياً . كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.45 % ليستقر عند 40.80 دولاراً أمريكياً .

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