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نفى مصدر في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يُتداول حول السماح للمصلين بالدخول للمسجد الحرام لأداء الصلاة، دون أخذ تصريح من تطبيق "اعتمرنا".
وقال المصدر لـ"الخليج 365": يتوجب الحصول على تصريح عن طريق تطبيق "اعتمرنا" لأداء الصلوات في المسجد الحرام.
وكانت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي أصحابها أنه تم السماح للمصلين بالدخول للمسجد الحرام دون أخذ تصريح من تطبيق "اعتمرنا"؛ وهو ما نفاه المصدر، جملةً وتفصيلًا.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 11:33 AM
بعد رسائل على منصات التواصل تدّعي إمكانية الدخول للصلاة دون تصريح
نفى مصدر في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يُتداول حول السماح للمصلين بالدخول للمسجد الحرام لأداء الصلاة، دون أخذ تصريح من تطبيق "اعتمرنا".
وقال المصدر لـ"الخليج 365": يتوجب الحصول على تصريح عن طريق تطبيق "اعتمرنا" لأداء الصلوات في المسجد الحرام.
وكانت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي أصحابها أنه تم السماح للمصلين بالدخول للمسجد الحرام دون أخذ تصريح من تطبيق "اعتمرنا"؛ وهو ما نفاه المصدر، جملةً وتفصيلًا.
، مصدر بـ"رئاسة الحرمين" ينفي السماح بدخول المصلين للمسجد الحرام دون تطبيق "اعتمرنا" ،
المصدر : الخليج 365
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