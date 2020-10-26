، مزايدة دامت نصف ساعة.. المصادفة تقود سعودياً إلى بيع صقره بـ 361 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغلب طرحه كان صقوراً صغيرة لم تتجاوز قيمة أغلاها خمسة آلاف ريال

قادت المصادفة الشاب السعودي رازق رزق الله الحسناني؛ لطرح صقر ثمين، باعه مساء أمس الأحد في مزاد نادي الصقور السعودي، بقيمة 361 ألف ريال.

وأمضى "الحسناني" (35 عاماً)، حياته في طرح الصقور وتتبعها، بعد أن تعلمها رفقة أخيه عبدالرازق من أبيهما عندما كان عمره 6 سنوات؛ حيث قال إن "مشيئة الله وتوفيقه والمصادفة قادته لطرح أغلى صقر في حياته، بعد أن كان أغلب طرحه عبارة عن صقور صغيرة، لم تتجاوز قيمة أغلاها ثمناً خمسة آلاف ريال".

وحول عملية الطرح، أوضح أنه طرح صقره وهو شاهين فرخ في منطقة المجيرمة، ظهر أمس السبت، واستغرق الطرح نصف ساعة، عازماً العودة غداً إلى رمال المجيرمة للبحث عن صقر ثمين آخر.

ويتسم طول صقره الأخير المعروض في مزاد نادي الصقور السعودي بـ 15 إنشاً ونصف راهي، وعرضه 16 إنشاً، ووزنه 1100 جرام، معبراً عن سعادته بالمنافسة على صقره؛ حيث استغرقت المزايدة عليه قرابة ثلاثين دقيقة، بذل فيها المزايدون جهدهم للحصول على الصقر، قبل أن ينتهي به المطاف إلى مالكه الجديد صالح المطيري، متمنياً أن يحالفه الحظ بصيد صقر آخر لبيعه في المزاد المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم.

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نادي الصقور السعودي