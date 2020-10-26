شكرا لمتابعة خبر عن بشأن مواعيد لقاء السفير.. تنبيه من السفارة في الأردن للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في الأردن، تنويه مهم للمواطنين، بشأن موعد لقاء السفير، مبينة أنه كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وقالت السفارة عبر حسابها بتويتر في توجيه لمواطنيها : " موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم إثنين.

وأكدت سفارة المملكة على أهمية الأخذ بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الأردن الشقيق لمواجهة كورونا، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.