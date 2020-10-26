شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يكشف عن خطته لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين للحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور في مكة المكرمة عن خطتها التنظيمية لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح اللازمة إلى الحرم المكي، تزامنا مع عودة العمرة.

وقالت الإدارة إنه سيتم تحويل المعتمرين الذين لديهم تصاريح للعمرة وليس لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة؛ وذلك لانتقالهم عن طريق الحافلات المخصصة لنقل المعتمرين وتسهيل مرورها عبر التقاطعات على خط سيرها إلى محطات النقل حول المنطقة المركزية.

كما تقوم الإدارة بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بكامل طاقاتها البشرية والآلية وفق الخطة التشغيلية لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هـ بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها.

وأهابت إدارة مرور العاصمة المقدسة بزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية والإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة “كورونا” حرصاً على سلامتهم، والتعاون مع رجال المرور لتسهيل وتنظيم تحركاتهم وتنقلاتهم بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير السلامة والراحة لقاصدي بيت الله الحرام.