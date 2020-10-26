شكرا لمتابعة خبر عن رصد 2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلتت الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من ضبط أكثر من 2000 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وذلك خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على عدد من القطاعات والمؤسسات المشغلة للممارسين المهنيين.

ومن جانبه، قال أمين عام الهيئة، المهندس فرحان الشمري، أن مساعي الهيئة في ضبط نظام المزاولة ولائحته دعت لتكثيف الجولات الميدانية؛ حيث نتج عن 147 زيارة تفتيشية ضبطيات ومخالفات عديدة جرى رصدها والتعامل معها وفق المواد النظامية، وذلك حماية للمهنة وتعزيزا للممارسة المهنية المسؤولة.

وأوضح "الشمري" أن نظام المزاولة يحتوي على عقوبات بغرامات لا تزيد على مليون ريال في عدد من المخالفات، كما أن لدى الهيئة لجنة تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق نظام المزاولة المهنية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو حتى شطب الاعتماد المهني أو إلغاء الترخيص.