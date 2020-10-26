شكرا لمتابعة خبر عن موعد صرف الدعم للدفعة الـ36 من حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد برنامج حساب المواطن نظاما خاصا بموعد صرف الدعم للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ويودع البرنامج الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت، أما إذا صادف يوم 10 مع يوم الجمعة، فيتم تقديم موعد الصرف ليوم واحد.

وبحسب هذا النظام، فسيكون موعد صرف الدعم للدفعة الـ36 من حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر المقبل.