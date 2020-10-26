شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «السديس» يطمئن على صحة الشيخ بندر بليلة بزيارة له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، وبعض أئمة وخطباء المسجد الحرام، بزيارة إلى الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام للاطمئنان على صحته.

وأكد الشيخ بندر بليلة أنه سعيد بهذه البادرة، مثمناً حرص الشيخ السديس ومتابعته المستمرة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين؛فيما كان من بين الحضور الشيخ صالح بن حميد، والشيخ فيصل غزاوي، والشيخ ما هر المعيقلي، والشيخ عبدالله الجهني.

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