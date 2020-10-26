شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات» توضح جميع المستفيدين من معاش المشترك بعد وفاته وشروط ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن معاش المتقاعد بعد وفاته يوزع بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين، وفق الشروط التي نصت عليها الأنظمة واللوائح.

وقالت المؤسسة أن أفراد العائلة المستفيدين من المعاش هم، أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، والمطلقة طلاقا رجعيا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، حتى إكمال السن ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 سنة إذا كانوا يكملون دراستهم ولا يشترط إي حد لسن العاجزين منهم.

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ويستفيد أيضا بنات المتوفى أي كان عمرهن حتى زواجهن، وأبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

وأشارت المؤسسة، أن والدي المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته يستفيدون حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل إخوة وأخوات المشترك الذين كانوا تحت إعالته، ويستفيد كذلك جد وجدة المشترك بذات شروط استحقاق الأب والأم.