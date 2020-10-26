شكرا لمتابعة خبر عن قصة أكبر لوحة مرسومة بالقهوة على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت الفنانة التشكيلية، عهود عبدالله المالكي، انجاز عالمي بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وروت الفنانة قصة اللوحة، حيث ذكرت أنها ظلت تخطط لفكرتها لمدة عامين، في حين استغرق تنفيذها أقل من ذلك.

وأضافت، وفقا لـ"العربية"، أنها رسمت اللوحة خلال 45 يوما، مشيرة إلى أنها تخصصت في الرسم بالقهوة حتى تكون مختلفة عن باقي الفنانين.

ونوهت بأنها استلهمت فكرة اللوحة من مقولة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل :"السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، مؤكدة أن الأمير دعمها في تنفيذ اللوحة.