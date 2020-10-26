متحدث الصحة يدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، الجميع إلى أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، الجميع إلى أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. وأكد أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مناشداً بضرورة أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. ونوه بأن التطعيم آمن وفعّال، كما أنه متوفر في المراكز الصحية.

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