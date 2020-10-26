شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من مطار الملك فهد لمرتادي الطريق: احذروا الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مطار الملك فهد الدولي، صباح اليوم الاثنين، تنبيه لجميع المتوجهين من وإلى المطار من حالة الضباب.

وجاء تنبيه المطار كالتالي: "نظرًا لتدني مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من و إلى المطار.مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".

وأفادت آخر توقعات للأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.