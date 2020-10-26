شكرا لمتابعة خبر عن إدارة تدريب الرياض: 89 برنامجا تستهدف 4664 معلما خلال الفصل الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنها دربت أكثر من 22 ألف معلم وقائد ووكيل مدرسة على منصة مدرستي بداية هذا العام بالشراكة مع مكاتب التعليم، فيما تم إطلاق 81 برنامجا تدريبيا جديدا من خلال الخطة الصباحية و7 برامج جديدة في الخطة الموازية.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض (بنين) خالد الرفاعي أن الإدارة فتحت باب التسجيل لبرامجها الصباحية (عن بعد) خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ والتي يبلغ عددها 82 برنامجا سيستفيد منها 4100 معلم، كما أنها ستدرب عددا من مشرفي وقائدي ووكلاء المدارس على مشروع "ممارس القيادة المدرسية" الوزاري مطلع الأسبوع المقبل، حيث تستهدف البرامج 320 مستفيدا.

وأضاف أن مركز تدريب القيادات التربوية التابع للإدارة أطلق 3 برامج تدريبية لمشرفي القيادة المدرسية وقادة المدارس ووكلائها وذلك توافقا مع اتجاهات الوزارة للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد استفاد منها 244 مشرفا وقائد ووكيل مدرسة.

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وجاءت البرامج كما يلي: فن ترتيب الأولويات وإدارتها وفق جائحة كورونا مع مدير مركز القيادات التربوية سعد الحزيمي، فن الاتصال الإلكتروني وفق جائحة كورونا مع المدرب حمد الطاسان، ومهارات التميز القيادي في المدارس مع المدرب خالد العرفج.

وقال "الرفاعي" إنه توجد خطة موازية للتدريب عن بعد تطلقها مكاتب التعليم وذلك حرصا من إدارة التدريب التربوي على توطين التدريب في المكاتب عبر تدريب المشاريع الوزارية وعدد محدد من البرامج عبر مشروع التنمية المهنية "مكين"، حيث تم بالشراكة مع مكاتب التعليم تأهيل 19531 معلما على منصة "مدرستي" عبر 97 برنامجا، و3288 قائد ووكيل مدرسة عبر 35 برنامجا.

واختتم "الرفاعي" بأن التسجيل في جميع الدورات متاح للجميع عبر نظام التدريب عن طريق البوابة التعليمية للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، مبينا أن مثل هذه الدورات رغم أنها تأتي في ظروف استثنائية، إلا أنها مهمة في صقل مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يخدم الطالب محور العملية التعليمية.