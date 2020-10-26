- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بعفيف تباشر برامجها وفعالياتها لحملة “الصلاة نور” والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير منطقة الرياض، حيث كثفت هيئة عفيف التواجد الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة.
ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.
من جهة أخرى اطلع سعادة محافظ عفيف الأستاذ سعد بن عبدالله الخريف على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ خالد بن سليمان الواصل والذي أبدى إعجابه بها.
كما بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.
وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بالمعروف بعفيف تباشر برامجها وفعالياتها لحملة “الصلاة نور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.