شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ خالد العسيري للمرتبة الثالثة عشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بترقية المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري للمرتبة الثالثة عشرة.

من جانبه، عبَّر العسيري عن شكره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.