شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت المدنيين بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية. وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية، أطلقت الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت المدنيين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.