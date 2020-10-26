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وثق الشاب عبدالرحمن المطيري ، عبر السناب شات الخاص به موقف مفاجئ حين علم أحد رجال الأعمال و الذي يدعى بـ (أبو صالح) بأن المطيري غير متزوج ، حيث قام مباشرة و أمام الجميع بإهداء ابنته إليه ليقوم المطيري بتقبيل رأس أبو صالح فرحاً بذلك و يعلق و يبشر الجميع بأنه تزوج و لله الحمد في تلك اللحظة.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رجل أعمال يُهدي “عبد الرحمن المطيري” ابنته أمام الجميع بعد هذا السبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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