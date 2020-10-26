اعتذرت للمشتركين.. «السعودية للكهرباء» توضح تطورات انقطاع التيار في 5 مراكز بالطائف

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن الفرق الميدانية تعمل حاليًا على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في مراكز عشيرة والقرشيات والعطيف والمحاني والفيصلية، التابعة لمحافظة الطائف.

وأشارت الشركة، عبر «تويتر»، إلى أن الخدمة قد بدأت بالعودة إلى المشتركين تدريجيًا، متقدمة باعتذارها للمشتركين لمرورهم بهذه التجربة.

وكانت الشركة، أوضحت في وقت سابق، أن الفرق الميدانية تتابع إصلاح عطل فني طارئ خارج عن الإرادة، تعرضت له شبكات النقل، تسبب بانقطاعات في مراكز عشيرة، والقرشيات، والعطيف، والمحاني، والفيصلية، بمحافظة الطائف، وأنها تعمل على إعادة التيار لجميع المشتركين المتأثرين، مع الاعتذار عن هذا الانقطاع الطارئ.

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