تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على 4 مناطق بالمملكة

خلال الساعات المقبلة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «العيدابي، فيف، هروب»، عسير «أبها، بارق، محايل»، مكة المكرمة «الطائف، ميسان»، الباحة «المندق، الباحة»، تشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وكانت «هيئة الأرصاد» قد توقعت أن تكون الأحوال الجوية اليوم الإثنين مستقرة في أغلب المناطق.
وأشارت الهيئة إلى تكوّن الضباب في الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وسماءً صحوة على أجزاء من مناطق المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، لفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.
ونوهت الهيئة بأنه على الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة بين 10-30كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين ربع المتر إلى ثلاثة أرباع المتر، وسيكون الموج خفيفًا.
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