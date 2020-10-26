«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أجواء اليوم الإثنين، وليلة الثلاثاء على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة.

وقال الحصيني، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق.

وكذلك على أجزاء من مكة المكرمة والطائف خاصة جنوبه وغربه، وعسير خاصة السفوح الغربية، وجازان وجنوب الباحة.

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ولفت الحصيني، إلى أن الحالة الممطرة المتوقعة تكون مسبوقة برياح مثيرة للأتربة.

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