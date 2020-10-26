

حائل 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

حصلت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي على الاعتماد الأكاديمي الألماني ASIIN لبرنامجين وهما برنامج "بكالوريوس علوم الحاسب الآلي" وبرنامج و"بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي" لمدة أربعة أعوام حتى عام 2024م .

وأوضحت الجامعة أن هذا الاعتماد ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام ولكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بشكل خاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من خلال خططها الإستراتيجية وتطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية .

يذكر أن قرار اعتماد برنامجي كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أتى بعد أن زار فريق الهيئة الألمانية جامعة حائل خلال عام 2018 م .

// انتهى //

10:16ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل تحصل على اعتماد الهيئة الألمانية ASIIN لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.